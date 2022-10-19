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ضبط 3 أطنان لحوم منتهية الصلاحية في مطعم بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
لحوم منتهية الصلاحية

لحوم منتهية الصلاحية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية،  مسئول عن مخزن لتجهيز اللحوم الخاصة بأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم، ينبعث منها رائحة كريهة، فضلًا عن عدم تماسك أنسجتها، وبها تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها في الأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

3 أطنان لحوم منتهية الصلاحية

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنها عثر داخل المخزن على كمية بلغت 3,088 طن لحوم منتهية الصلاحية وبدائلها «غير صالحة للاستهلاك الآدمى»، وجميعها مجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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