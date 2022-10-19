«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات أسعار «الخبز السياحي والفينو»

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة لأسعار الخبز السياحي و«الفينو» التي حددتها للمخابز التي تحصل على الدقيق بسعر مخفض من هيئة السلع التموينية بقيمة 10 آلاف جنيه للطن، من خلال الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

طرق الإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز السياحي والفينو

وتشمل طرق الإبلاغ عن مخالفات المخابز غير الملتزمة بـأسعار الخبز السياحي والفينو، الاتصال على رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية «16528»، والذي يعمل على مدار اليوم.

الخط الساخن لحماية المستهلك

كما يستقبل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك الذي يحمل رقم «19588»، شكاوى المواطنين لفحصها واتخاذ قرار بشأنها، إذ يكثف الجهاز في الوقت الراهن حملاته الرقابية لضبط الأسعار في الأسواق.

تسعيرة إجبارية من «التموين» للخبز السياحي والفينو

وألزمت وزارة التموين، المخابز السياحية والأفرنجية الحاصلة على الدقيق من الوزارة بإعلان وتعليق قائمة أسعار الدقيق في مكان واضح على باب المخبز، لإظهار السعر الرسمي للمستهلكين والذي حددته كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما 75 قرشا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جراما جنيه واحد.

غرامة 10 آلاف جنيه للمخبز المخالف

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقوبة على المخبز المستفيد من شراء الدقيق من هيئة السلع التموينية حال عدم التزامه بتسعيرة الخبز السياحي والفينو بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن المخابز السياحية المرخصة هي التي يحق لها شراء الدقيق بسعر مخفض.