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ضبط 62497 مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية مكبرة

كتب:

محمد بركات
12:35 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
مخالفات مرور

مخالفات مرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وقانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 62497 مخالفة مرورية

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 62497 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 17523 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 675 مخالفة السير بدون تراخيص.

 8 دراجات نارية مخالفة.

15 مخالفة موقف عشوائي.

 8 مخالفات لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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