مجلس أمناء أكتوبر يناقش دراسة تطوير المناطق الصناعية ويضع خطة لتنفيذها

استعرض مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر خلال جلسة انعقاده الشهرية، بمقر الجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر دراسة تطوير المناطق الصناعية بالمدينة والتي تم الانتهاء منها بالتعاون من جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والجهات المعنية.

حضر الاجتماع المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة ومحمود برعي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خيس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر ووكيل مجلس الأمناء وكافة أعضاء مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة وممثلي الجهات المعنية.

خطة متكاملة لعملية التطوير

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر ووكيل مجلس أمناء المدينة عن ملامح تلك الدراسة والتي انتهت بوضع خطة متكاملة لعملية التطوير كي تتوافق المناطق الصناعية مع كافة المعايير العالمية وتٌصبح مناطق تحقق مفهوم المدن الصناعية المستدامة.

وأكد خميس بأنه يجرى الآن التجهيز لوضع خطة تنفيذية لبنود الدراسة والتي بموجبها تم الاتفاق على إطلاق 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، والتحكم في مراقبة كافة المناطق الصناعية لمنع سيارات نقل المخلفات من تجاوزات إلقائها في غير الأماكن المخصصة لها.

فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية

علاوة على فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلي والخارجي بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسؤول فقط عن تأمين محيطه الداخلي، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.

وأوضح الدكتور محمد خميس شعبان بأنه تم اختيار مدينة السادس من أكتوبر لتُصبح «مدينة خضراء»، وهي أولى المدن الصناعية الجديدة التي يتم اختيارها تمهيدا لتطبيق ذلك على باقي المدن الأخرى.

كما أوضح وكيل مجلس الأمناء بأنه سيتم إنشاء منطقة مركزية لخدمة المستثمرين تضم منطقة خدمات متكاملة من قاعات تصلح للمحاضرات والاجتماعات وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات ومركز لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة للطعام وتوحيد مناظر سيارات الأطعمة المتنقلة تليق بالعاملين بالمصانع

وقال خميس إنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي المنوطة بتحصيل رسوم الخدمات والمرافق من المصانع عند تجديد التراخيص بما ينعكس على تقديم خدمات حقيقية للمصانع في صيانة الطرق وكافة المرافق بالإضافة إلى وضع خطة لتنمية موارد تٌحقق دخل مٌستدام لتنمية المناطق الصناعية وتحديث الخدمات بها باستمرار.