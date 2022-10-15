«مستثمري أكتوبر» تعلن تعيين 378 عاملا وفنيا جديدا بمصانع المدينة

أعلن رومون عطالله عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن تشغيل عدد ٣٧٨ عامل وفنى جٌدد بمصانع مدينة السادس من أكتوبر خلال الملتقى التوظيفى الذى عقدته جمعية المستثمرين بالتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء أمس الجُمعة قى قلب مدينة أكتوبر الجديدة.

وخلال الملتقى الذى عٌقد بالأمس أشاد المهندس محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالجهود المبذولة من لجنة التشغيل بتعاون مجلس أمناء المدينة برئاسة المهندس مصطفى عبيد ووكيله المهندس الصباحى سرور وجهاز المدينة مؤكدا بأهمية الإستمرار في تحقيق مزيد من التعاون المثمر بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة في تحقيق الأهداف التنموية والقضاء على البطالة.

و علي صعيدا متصل قدم رومون عطالله الشكر لقيادات جهاز المدينة ممثلة في المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز و لأعضاء مجلس الامناء علي المجهود المقدم من الجهات المعنية و الذي ساهم بشكل كبير في نجاح الملتقي الاول لمدينة ٦ اكتوبر الجديده.

كما أعلن عطالله أن لجنة التوظيف سوف تعقد ملتقايات توظيفيه أخري في كل انحاء مدينة السادس من أكتوبر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب و لسد حاجة المصانع للعماله للنهوض بالحركة الصناعية في الدولة .