حظك اليوم برج الحمل الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل يحتل المرتبة الأولى بين الأبراج الفلكية فهو مستقل وقوى ويستطيع أن ينفذ قرارته بشكل صارم مع الآخرين، مما يجعله يتسم بشخصية قوية وشجاعة، إلى جانب أن عاطفته مشتعلة دائما فهوو ساحر وجذاب لأغلب الناس من حوله.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالثقة الكبيرة في نفسه فهو لا يخشى التحدث عن شئ يجول بخاطره، كما أنه يحب العدل ويكره أن يشعر بالظلم من الغير فهو عفوي بدرجة كبيرة ويحب أن يشعر بالمدح من الجميع حوله.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يمكن أن تقوم بخيارات جيدة حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك، فيجب أن تكون قوى بشكل كافي لكي تحصل على كل ماتريد وتجنب الدخخول في صراعات مع زملاء العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة، ومن الواضح أنك اليوم تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك رغم التشوش الذي تواجهه في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.