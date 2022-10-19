حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة في نفسه فهو يستطيع أن يتخذ القرارت وتحمل عواقبها مهما كانت بسبب قدرته على دراسة الأمور بشكل جيد ما يجعله الأفضل في ذلك، وبالتالي يكون قائد ناجح بشكل كبير، كما أنه ملئ بالحيوية والنشاط في حياته.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بحب المغامرة فهو يحب تجربة كل شيء جديد ويسعى للوصول للسعادة في حياته بكل الطرق الممكنة، كما أنه يواجه مشكلة مع الحب كونه يحتاج إليه بشدة لكنه لا يمتلك أدوات الحوار مع الآخرين بشكل كبير.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ مهني جيد، وعليك أن تعمل بحماس وتحصل على التقدير، فقط انتبه لحقوقك بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بكل الطاقة، وقد تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع أحبابك وابتعدت عن التعامل بشكل قاسي مع الغير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.