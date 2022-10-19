بيت ده ولا مزار سياحي؟.. زوجان يحولان منزلهما لمتحف أشجار عمره 35 عاما

«لقد صنعوا للأشجار عيون» بهذه الكلمات وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، زوجان استمرا في رعاية وتجميل حديقة لمدة 35 عاما متصلة، وصنعا من الأشجار منحوتات عملاقة، مما حوًل الحديقة إلى معرض فني يأتي إليه الزوار من كل مكان في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن الزوجان «كريستين وكيث» من منطقة ويلز، يملكان حديقة تدعي «توبياري» في منزلهما، ولكنهما لم يتوقفا عند حد رعاية الأشجار والزهور، التى أصبحت مزدهرة وضخمة جدا، بل صنعا معرضا فنيا من أوراق الشجر والأغصان والأشجار نفسها، منها وجوه للكلاب، وشخصيات كارتونية مثل «أولاف» الذي ظهر في كارتون «frozen»، ومنها وجوه عملاقة تبدو كأنها تحي الزوار خلال تجولهم في الحديقة.

300 زائر يترددون يوميا على منزل «كريستين وكيث»

وتحدث «كيث» 69 عاما، أنه الحديقة عندما تم افتتاحها كانت تجذب 300 زائر يوميا، وأن أحد عوامل جذب الناس للحديقة هي أشجار برية تدعي «ليلاندي» والتي تنمو بشكل سريع وضخم في الحديقة مما ساعدهم في استخدامها في نحت أشكال مختلفة، قائلا: «نحن لا نضع الأسلاك أبدا أو نشكلها بشكل غير طبيعي، بل نترك الأشجار تنمو بشكل طبيعي، ثم نستخدمها في صنع أشكال وشخصيات متنوعة».

الشجرة الأسرع نموا في العالم

وأشار «كيث» الذي أصبح هو زوجته من المشاهير في المدينة بسبب حديقتهم، أن بداية اهتمامهم بالحديقة كان فقط البحث عن المرح، مشيرا إلى أن أكثر ما خدمهم هو نوعية أشجار الحديقة وهي «لايلاندي» التي يصل ارتفاعها إلى 100 قدم وعرضها 20 قدما وتعد الشجرة الأسرع نموا في العالم.

أما «كريستين» التي تبلغ من العمر 65 عاما، فقالت إنها عملت هي وزوجها على تنسيق ورعاية الحديقة لأكثر من 35 عاما، وأن وجود الحديقة ساعدهما على التعرف على شخصيات من جميع أنحاء العالم، الذين يأتون لرؤيتها بسبب غرابة الأشكال الموجودة فيها: «في أحد المرات اكتشفت مجموعة من السيدات الأمريكيات الحديقة عن طريق الصدفة، خلال رحلة بالسيارة الخاصة بهن، ومن وقتها ونحن أصدقاء».