رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«التعليم» تحدد 3 نوفمبر لإنهاء اعتماد الإحصاء الاستقراري لبيانات المدارس

كتب:

أميرة فكري
10:10 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 3 نوفمبر المقبل موعدا لانتهاء المديريات والإدارات التعليمية، من اعتماد الإحصاء الاستقراري لبيانات الفصول الدراسية والمدارس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وتحديث وتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية. 

تحديث وتعديل التطبيق الإلكتروني 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن ذلك يأتي تزامنًا مع الأعمال الجارية والخاصة بتحديث وتعديل التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، مشيرة إلى تأجيل الانتهاء من كافة الأعمال إلى يوم الخميس 3 نوفمبر. 

اقرأ المزيد:

قراران لوزير التعليم بمنع التحويل لمدارس الصعيد خلال عام لتكافؤ الفرص

وزير التعليم: محاسبة المتقدمين بتقارير مخالفة للواقع بشأن وضع الأبنية التعليمية

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا لن يشوبه أخطاء

وزير التعليم: إعطاء مجموعات الدعم داخل المدارس بأسعار رمزية للطلاب
بقلم أميرة فكري