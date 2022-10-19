«التعليم» تحدد 3 نوفمبر لإنهاء اعتماد الإحصاء الاستقراري لبيانات المدارس

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 3 نوفمبر المقبل موعدا لانتهاء المديريات والإدارات التعليمية، من اعتماد الإحصاء الاستقراري لبيانات الفصول الدراسية والمدارس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، وتحديث وتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.

تحديث وتعديل التطبيق الإلكتروني

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن ذلك يأتي تزامنًا مع الأعمال الجارية والخاصة بتحديث وتعديل التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، مشيرة إلى تأجيل الانتهاء من كافة الأعمال إلى يوم الخميس 3 نوفمبر.