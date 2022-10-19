مجلس مدينة شرم الشيخ بعد التطوير.. مبنى ذكي أخضر وواجهة مشرفة لمصر

قال المهندس وليد فوزي مدير المشروعات بالشركة المنفذة لمجلس مدينة شرم الشيخ، إن المبنى الذكي الأخضر في المدينة يعتبر نقلة نوعية، موضحًا: «مينفعش المدينة يبقى فيها مبنى أقل من كده»، مشددًا على أنها مدينة سياحية بالدرجة الأولى: «هنا نستقبل المستثمرين ووفودا من الخارج، وأعتقد أن المبنى أصبح مجهزا لاستقبال الجميع، في إطار تنشيط السياحة».

المبنى سيكون واجهة مشرفة لمدينة شرم الشيخ

وأضاف مدير المشروعات بالشركة المنفذة لمجلس مدينة شرم الشيخ، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «المبنى سيكون واجهة مشرفة لمدينة شرم الشيخ في العالم كله»، مشيرًا إلى أن المبنى مسطحه 11 ألف متر على 3 طوابق، أرضي وأول وثانٍ، مزود بقاعة مؤتمرات على أعلى مستوى لعقد المؤتمرات التنفيذية وأي مؤتمر مع جهات أخرى.

شرم الشيخ مدينة سياحية

وواصل مدير المشروعات بالشركة المنفذة لمجلس مدينة شرم الشيخ: «المبنى مزود بمكاتب إدارية وإدارة هندسية ومركز خدمات مصر، ومركز تكنولوجيا بحيث يتم العمل على خدمة المواطن بتقنية عالية، والأهم هو خدمة المستثمر والمواطن، إذ أن شرم الشيخ مدينة سياحية، والمستثمر هو أهم شخص هنا».