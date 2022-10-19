إصابة طالب سقط من الطابق الثالث داخل مدرسة إعدادي في الفيوم

أصيب طالب، بكسور في القدم والكتف ونزيف داخلي في البطن، ظهر اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل مدرسته، في منطقة الحادقة وسط مدينة الفيوم، وعلى الفور استدعت المدرسة سيارة الإسعاف، وجرى نقل الطالب إلى المستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول منطقة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بسقوط طالب من الطابق الثالث داخل مدرسة بالحادقة وسط مدينة الفيوم.

نقل الطالب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى المدرسة وجرى نقل الطالب إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخاله إلى قسم الاستقبال ويخضع للكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة حسب حالته الصحية.

كسور ونزيف بالبطن

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، إلى المدرسة وتبينّ أن الطالب يدعى «محمود.م.ا» 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي وتبين إصابته بكسر في الفخذ الأيمن والكتف الأيسر، ونزيف داخلى بالبطن.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.