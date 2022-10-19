إصابة شخص في حادث سير على طريق الفيوم الصحراوي

أُصيب شخص على طريق الفيوم الصحراوي، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ونقل المصاب الى المستشفي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبيّن حدوث تصادم وإصابة شخص، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى المستشفي.

وتبيّن عقب توقيع الكشف الطبي على المصاب، أنّ الحادث أسفر عن إصابته بكدمات وكسور، وجرى عمل الإسعافات اللازمة له، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأعاد رجال المرور حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

وفرّغ رجال الشرطة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على تفاصيل لحظة التصادم وضبط قائد السيارة.