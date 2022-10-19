انتخاب «نويرة» مستشارا لاتحاد الصحفيين العرب و«الزغيلات» للجنة الحريات

بدأت فعاليات التصويت بانتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، قبل قليل، التي تُعقد على هامش المؤتمر العام الرابع عشر الذي يعقده الاتحاد في مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انتخابات اتحاد الصحفيين العرب

وانتخب المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذي يعقد بالقاهرة، الهاشمي نويرة بالإجماع، مستشارا للاتحاد، وعبدالوهاب الزغيلات، رئيسا للجنة الحريات للمرة الرابعة على التوالي.

وقال عبدالوهاب الزغيلات، إنّ المؤتمر يأتي في توقيت مهم نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنّهم سيعملون من خلال لجنة الحريات على اتخاذ سلسلة إجراءات لدعم الحريات الصحفية من خلال استراتجية لدعم الصحفيين والوقوف على آخر المستجدات التي تواجههم في كل الأقطار العربية.