«الداخلية» تواصل الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين في 7 محافظات

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق محافظات «بورسعيد، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية، المنوفية، المنيا، سوهاج»، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى المبادرات الإنسانية.

دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل

وتم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، كما تم تنظيم احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية برفقة مشرفيهم وذلك بمقرات نادى ضباط الشرطة حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية وإهدائهم العصا البيضاء.

استخراج الأوراق الثبوتية مجانا

وقررت الوزارة الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالمجان اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وسط شعورهم بحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي.