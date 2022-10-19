«بوتين» يصدر مرسوما بتقييد الحركة فى 8 مناطق مجاورة لأوكرانيا

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسومًا يقيد الحركة داخل وخارج 8 مناطق مجاورة لأوكرانيا، في خطابه، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الروسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

إنشاء مجلس تنسيق جديد

وتنطبق الإجراءات التى أقرها بوتين على المناطق الجنوبية من كراسنودار، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، ووروستوف، وجميعها تقع بالقرب من أوكرانيا، وأراضي القرم وسيفاستوبول، وهي الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا عام 2014.

كما أمر الرئيس الروسي بإنشاء مجلس تنسيق جديد برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، لزيادة التفاعل بين مختلف الوكالات الحكومية في التعامل مع العمليات القتالية في أوكرانيا.

إعلان الأحكام العرفية

وقبل قليل، أعلن «بوتين» الأحكام العرفية فى 4 مناطق أوكرانية، منضمة إلى روسيا وهى لوهانسك وخيرسون ودونيتسك وزابوريجيا، ولم يوضح الرئيس الروسي على الفور، الخطوات التي سيتخذها بموجب الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية، لكن التشريعات تشير إلى أنها تنطوي على قيودًا على السفر والتجمعات العامة، وتشديد الرقابة، ومنح سلطة أوسع لوكالات إنفاذ القانون.