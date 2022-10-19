بوتين يعلن «حالة الحرب» في الأقاليم الأوكرانية الأربعة المنضمة لروسيا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، «حالة الحرب» في الأقاليم الأربعة الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا، فضلا عن الأحكام العرفية فى تلك المناطق، وهي: دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

منح حكام الأقاليم الأربعة صلاحيات أكبر

اضاف بوتين، فى كلمة نقلتها قناة «العربية»، أنه منح حكام الأقاليم المنضمة لروسيا، صلاحيات أكبر لدعم العملية العسكرية، موجها الحكومة بتشكيل مجلس تنسيقي مع الأقاليم المنضمة برئاسة رئيس الوزراء.

يذكر أنه نهاية الشهر الماضى، أجريت استفتاءات فى الأربع مناطق الأوكرانية، على الانضمام إلى روسيا، وأبدى سكان هذه المناطق رغبة كبيرة فى التبعية لحكومة موسكو.