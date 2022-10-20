درجات الحرارة اليوم الخميس 20-10-2022 في مصر.. أمطار ورياح

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم؛ إذ يستمر سقوط الأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق ويسود طقس غائم جزئيا على معظم المناطق.

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس

وتشهد البلاد اليوم وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 22.

العاصمة الإدارية 28- 22.

6 أكتوبر 29- 21.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 22.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28- 22.

دمياط 27- 20.

بورسعيد 26- 20.

الإسماعيلية 29- 19.

السويس 28- 22.

الزقازيق 28- 21.

شبين الكوم 28- 22.

طنطا 27- 21.

شلاتين 33- 24.

الإسكندرية 26- 19.

العلمين الجديدة 26- 20.

وادي النطرون 28- 21.

مطروح 26- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 27- 17.

العريش 27- 19.

رفح 26- 20.

الطور 28- 19.

كاترين 24- 12.

رأس سدر 31- 20.

نخل 26- 12.

طابا 29- 21.

نويبع 31- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31- 22

مرسى علم 32- 22

الفيوم 28- 21

بني سويف 29- 20

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 16

سوهاج 31- 18

قنا 35- 21

الأقصر 34- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 32- 17

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32- 24

رأس حدربة 31- 23.