حالة الطقس في شمال سيناء.. انخفاض درجات الحرارة ليلا والعظمى 22

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، أجواء مناخية معتدلة رغم انخفاض درجات الحرارة أوقات الليل وما بعد الفجر حتى الصباح، ليسود طقس خريفي معتدل.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، سجلت 22 درجة مئوية مرتفعة درجتين عن أوقات الليل وما بعد الفجر.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات

وأضاف المرصد المناخي، أن أجواء صافية بدون غيوم في سماء المنطقة، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، واحتمالية هبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

وأعلن مجلس مدينة العريش في بيان، جاهزيته التامة لاستقبال الأمطار، من خلال تنظيف بلاعات الصرف الصحي من الرمال والأوراق، والعمل على إعادة هيكلة بيارات تصريف الأمطار في 5 مناطق معروفة بكونها رواكد أمطار كل عام.

تنظيف مجرى وادي العريش من الزراعات

وكان مجلس مدينة العريش، نظف مجرى وادي العريش من بعض الزراعات الخفيفة التي تتواجد به، خوفًا من سقوط أمطار كثيفة في مناطق وسط سيناء، التي بدورها تندحر باتجاه وادي العريش في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط بساحل العريش.

ومن جانبه، أعلن مكتب العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أنه جرى التنسيق مع مجالس المدن لمتابعة التطورات أولًا بأول، وعرض جميع المشكلات التي قد تواجه المواطنين.