درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-10-2022 في مصر.. طقس معتدل خلال النهار

كشفت هيئة الأرصاد العامة في بيان لها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء، إذ يتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار خفيفة على الحدود الجنوبية، بنسبة 20% تقريبا.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على جميع الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد ظواهر طبيعية، إذ تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وذكر خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 29- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 20.

كفر الشيخ 27- 21.

المنصورة 28- 21.

دمياط 27- 21.

بورسعيد 28- 21.

الإسماعيلية 30- 22.

السويس 29- 22.

الزقازيق 29- 22.

شبين الكوم 29- 22.

طنطا 28- 21.

شلاتين 33- 24.

الإسكندرية 26- 20.

العلمين الجديدة 26- 19.

وادي النطرون 28- 20.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 18.

سيوة 27- 17.

العريش 27- 18.

رفح 27- 18.

الطور 32- 23.

كاترين 25- 14.

رأس سدر 30- 23.

نخل 27- 14.

طابا 29- 20.

نويبع 31- 22.

حلايب 30- 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31- 23

مرسى علم 33- 23

الفيوم 29- 19

بني سويف 29- 18

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 19

سوهاج 31- 20

قنا 33- 21

الأقصر 33- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 31- 19

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32- 24

رأس حدربة 31- 23.