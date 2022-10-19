11 معلومة عن محمد عبدالرحمن بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية

يستعد المذيع محمد عبدالرحمن، لخوض تجربة جديدة من خلال الانضمام إلى فريق قناة القاهرة الإخبارية، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية، عددا كبيرا من كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار وإكسترا نيوز، بحسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تبث القناة باللغتين العربية والإنجليزية.

كوادر إعلامية في «القاهرة الإخبارية»

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي محمد عبدالرحمن، بعد انضمامه إلى «القاهرة الإخبارية»، كما يلي:

- ولد في القاهرة عام 1968.

- عمل بعد حصوله على درجة البكالوریوس بتقدير جيد جدا في النقد والكتابة من أكادیمیة الفنون المصریة عام 1991.

-عمل صحفیا بجریدة أخبار الیوم لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى الإذاعة المصریة حیث عمل مذیعا بالشبكة الرئیسیة «البرنامج العام» لمدة 3 سنوات أخرى.

العمل بالتليفزيون

- انتقل إلى التلیفزیون عام 1997، بدأ مراسلا من القاھرة لتلیفزیون الكویت، ثم مراسلا لقناة دبي الاقتصادیة، وبعد ذلك مدیرا لمكتب القناة الإقلیمي بالقاھرة.

- انتقل مع مطلع الألفیة إلى دبي لیعمل مذیعا ومقدما للبرامج في تلیفزیون دبي لمدة 4 سنوات، قبل انتقاله لقناة CNBC عربیة التي عمل فیھا مقدما لبرامج المساء الرئیسیة بین عامي 2005 و2014.

- من أھم البرامج التي قدّمھا «أنت المسؤول، والنفط والطاقة، وبالأخضر»، علما بأنّ الأخیر كان أول برنامج يُعني بالبيئة وقضاياها في الفضائیات العربیة.

- عاد إلى القاھرة مطلع 2014 لیقدم على شاشة القناة الإخباریة CBC EXTRA برنامج «مصر العرب».

- حاصل على جائزة أفضل إعلامي عربي في قناة اقتصادیة عام 2011 من منتدى الإعلامیین الشباب العرب (المنامة – عمان).

- أدار عددا كبیرا من الندوات التي بثت على الھواء عبر القنوات المصریة، خلال المؤتمرات الوطنیة والعالمیة للشباب، بحضور ومشاركة رئیس الجمھوریة.

- مُحاضر معتمد بأكادیمیة الشرطة المصریة حول العلاقة الصحیة المنشودة بین الإعلام والأمن.

- عمل كاتبا لنصوص الأفلام التسجیلیة، ومُعلقا على العدید منھا.