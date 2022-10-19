7 معلومات عن آية لطفي بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية

انضمت المذيعة آية لطفي، إلى فريق العاملين بقناة القاهرة الإخبارية، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، تزامنا مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، إذ يضم الفريق عددًا كبيرًا من المذيعين والإعلاميين، أبرزهم «عادل حمودة، وجمال عنايت، وحساني بشير، وكمال ماضي، وأميمة تمام، ومحمد عبدالرحمن، ورغدة أبوليلة».

كوادر قناة القاهرة الإخبارية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت تدشين «قطاع أخبار المتحدة»، الذي يعد من ضمن أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ويضم 3 قنوات جديدة منها القاهرة الإخبارية، إضافة إلى تطوير قناة إكسترا نيوز.

معلومات عن آية لطفي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المذيعة آية لطفي، بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية.

- حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.

- بدأت العمل كمذيعة أخبار ومقدمة برامج في إحدى الإذاعات العربية الـ«أون لاين».

- انتقلت للعمل كمذيعة أخبار في إذاعات «راديو النيل».

- بدأت العمل التليفزيوني كمذيعة للنشرة الرياضية في قناة «الأهلي».

- انتقلت للعمل في قناة الغد الإخبارية.

- انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز.

- قدّمت مؤتمر تنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.