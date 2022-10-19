الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة على عدة مناطق

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع استمرار سقوط أمطار خفيفة غدا بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويشهد طقس الجمعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة بنسب حدوث 30% تقريبا.

كما يشهد طقس السبت وفق خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشملية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، إضافة إلى حالة من نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 .

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.