حظك اليوم برج الأسد الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الأناقة والمظهر أهم ما يغلب على مواليد برج الأسد، فهم يهتمون بشراء الملابس المميزة المرتفعة السعر، ويحرصون على الظهور بمظهر لافت أمام الجميع، ودائما ما يلقون إشادة من قبل الآخرين، كما أنّ مواليد هذا البرج يحبون الفكاهة والمرح ويعرف عنهم خفة الظل، ويحب الكثيرون مجالستهم وصداقتهم نظرا لصدقهم وإخلاصهم وحبّهم للأشخاص من حولهم وتقديم الدعم والعون لهم.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في حديثها الخاص لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك اليوم، ما يدفعك لأن تكون فعالا ومؤثرا فيمن حولك وتتخذ مواقف مؤثرة، وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس كبيرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يؤثر عليك كثيرا اليوم ويساعدك على فرض إرادتك ورغباتك بكل ذكاء، وفق خبيرة الأبراج والفلك.