حظك اليوم برج الميزان الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الميزان الهدوء والعقلانية، كما أنهم يميلون إلى الكتمان وعدم التحدث عن ما يشعرون به لأحد، ويسعون إلى حل مشاكلهم بأنفسهم دون شكوى لأحد وهو ما يسب إزعاجا لمحبوبهم كثيرا، وهو يفضل العمل أصدقائه على الجلوس في المنزل، مما يجعله يقع في مشاكل عدة مع شريك حياته، وهو شخص عملي يهتم بمهنته كثيرا ويسعى للوصول إلى أعلى المناصب، ولا يتوقف عن السعي لتحقيق أرباح وأموال يكون بها ثروة يشعر معها بالأمان في ظل أعباء الحياة، كما أن مولود هذا البرج يعيش في حياته وعلاقاته وهو لا يقبل الكذب وينبي حياته على الصدق والصراحة والوضوح أينما وجد وتحت أي ظرف يتعرض له لا يغير مبادئه.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في حديثها لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المشروعات اليوم مما يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع والابتكار وتظهر نفسك جيدا، كما تقوم بتنمية أعمال وتنجح في لفت الانتباه وكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم، يشير إلى يوم جيد حيث يتناغم القمر مع فينوس مما يجعل الكثيرين يسعون إلى صحبتك والتقرب منك، وتعرف كيف تختار الأصلح لك.