حظك اليوم برج العقرب الخميس 20-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بالدقة الشديدة في المواعيد، ويعرف عنه التركيز العالي في كل الأمور التي تقع حوله، ويعرف بالإصرار أيضا، ومواصلة السعي دون توقف، حتى يصل لأعلى المناصب، فهو يضع الهدف أمامه ولا يسمح لأي شيء بأن يشتت انتباهه عنه، ويتميزون بالشجاعة والقوة، ولديهم درجة عالية من الجرأة، ومن عيوه الغيرة وحب التملك والسيطرة وعدم السماع لآراء الآخرين حوله فهو يرى نفسه الصائب دائما.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في حديثها الخاص لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم وهو ما يجعلك متوترا ويخلق لك بعض المشاكل والتراجع النفسي، لذا يجب عليك أن تحاول أن تكون هادئا وتسيطر على تلك المشاعر وعليك أن تعمل بدقة وتكون أكثر تحكّما في انفعالك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة القمر والتوتر الذي تشعر به، حاول أن تتعامل بود ولطف مع من حولك اليوم وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.