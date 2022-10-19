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خبير: التغيرات المناخية قد تؤدي إلى اندثار بعض الآثار.. «فيديو»

كتب:

هاجر عمر
01:20 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الآثار

الآثار

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على العملة الصعبة، لافتًا إلى التخوفات التي تصيب هذا القطاع كونه يعتمد على المقومات الطبيعية والخصائص البيئية الموجودة بالمقاصد والمدن السياحية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر لدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق خلال السنوات المقبلة.

المؤسسات السياحية بدأت اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن العديد من المؤسسات السياحية بدات اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الوعي بين السياح بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى الأضرار الجسيمة المحتملة على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة التغيرات المناخية

 

جهود الحفاظ على الآثار من التغيرات المناخية 

وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على الآثار والشواطئ من التآكل والحفاظ على العاملين بمجال السياحة، لافتًا إلى مراعاة الدولة العوامل التي تؤثر على الآثار وهو ما قامت به الدولة خلال حفل نقل المومياوات التي راعت البيئة التي ينقل لها الأثر، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى اندثار بعض الآثار.

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