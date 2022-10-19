أخلاقنا الجميلة.. شاب يعيد 125 ألف جنيه لصاحبها ويرفض مكافأة: «غلبان وبايع شقته»

قال أيمن شوقي، النقاش الأمين الذي عثر على 120 ألف جنيه، وأعادها إلى صاحبها، إنه أثناء عودته إلى قريته في الغربية وجد سيدة عجوز تقف على قارعة الطريق، فطلب من سائق التوكتوك الذي يستقله الوقوف لمساعدتها، وأثناء السير وجد حقيبة ملقاة على جانب الطريق وعندما فتحها في المنزل وجد بداخلها مبلغا يصل إلى 125 ألف جنيه.

صاحب الفلوس أعطاني أمارة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أنه نشر بوست على صفحة يُعلن العثور على الشنطة والإبلاغ عن المال وبالفعل تواصل معه أحد الأشخاص من مدينة المحلة في صباح اليوم التالي، «وأداني أمارة الفلوس» وعلامات لها.

ولفت «شوقي» إلى أن صاحب الفلوس عرض عليه مكافأة مالية قدرها 15 ألف جنيه، لكنه رفضها، قائلا: «صاحب الفلوس شكله غلبان، كان بايع شقة في القاهرة وراجع بالفلوس فوقعت منه»، لذا رفضت أخذها منه.

أعاد المبلغ رغم حالته المادية الضيقة

وكان «شوقي» عثر على حقيبة بداخلها مبلغ 120 ألف جنيه، أثناء عودة من القاهرة محل عمله، إلى مسكنه مع أسرته في قرية بلكيم التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، وسلمها إلى صاحبها رغم حالته المادية الصعبة.