القبض على عامل وضع طفلتين في حقيبة السيارة أعلى كوبري أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، أظهر قيام قائد سيارة بوضع طفلتين في حقيبة السيارة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة معرضاً حياتهم للخطر.

فيديو متداول

وبتكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل للسيارة وتبين أنها قيادة عامل، مقيم حالياً بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وباستدعاء المذكور وسؤاله قرر بأن الطفلتين ابنتيه وأن جلوسهما بشنطة السيارة بناءً على رغبتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، حررت الأجهزة الأمنية 2026 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في حملات بمختلف المحافظات، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

ضبط 1220مخالفة

وخلال الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية، تم ضبط نحو 1220مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وقال مصدر أمنى، إنه حال تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني وعقب سداد الرسوم يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وفي حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة.