«الغرف التجارية»: السلع الأساسية متوافرة بأسعار مستقرة.. والأرز السائب بـ12 جنيها

أكد مسؤولون في الغرف التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصري، وتوافرها بالسوق الخارجي والمنافذ التابعة لوزارة التموين.

«شحاتة»: سعر كيلو الأرز السائب لا يتجاوز 12 جنيها بالأسواق

رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب، قال إنّ أسعار الحبوب والغلال في السوق المحلي أغلبها مستقرة، ومتوفرة بكميات كبيرة بمنافذ البيع.

الأرز السائب والمعبأ يباع بالتسعيره

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنّ الأرز يُباع في السوق المحلي الخارجي بالتسعيره المطبقة من قبل وزارة التموين، سواء الأرز السائب أو المعبأ، موضحا أنّ سعر السائب لا يتجاوز بأي حال 12 جنيها بالسوق الحر، وسعر كيلو الأرز المعبأ الذي لا يتجاوز 15 جنيها.

«الداعور»: أسعار الملابس ستتراجع مع دخول موسم الصيف

وبدوره، قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الملابس الشتوية هذا العام لا تزال في متناول الجميع، موضحاً أنّ هناك معارض تابعة للدولة بها تخفيضات، إضافة إلى الأوكازيونات التي تحرص المحلات التجارية على توفير تنزيلات وتخفيضات كبيرة من خلالها.

توقعات بالإقبال على شراء الملابس خلال موسم الشتاء

وأضاف «الداعور» في تصريحاته للوطن، أنّ استقرار سعر الصرف والانفراجة التي حدثت في الاستيراد وأدت إلى الوفرة، إضافة إلى رفع متوسط الأجور والمرتبات، جميعها عوامل ستساهم في زيادة الإقبال على الشراء.