المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بإحراز سلاح ناري دون ترخيص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2022

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير 2022، عندما وردت معلومات لمديرية أمن سوهاج تفيد حمل أحد الأشخاص سلاحا ناريا مما يحظر ترخيصه، وجرى ضبطه ووجهت النيابة للمدعو «ح.ع» 27 عاما، عاطل تهمة إحراز سلاح ناري بندقية آلية، وذخيرة بدون ترخيص.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة أوراق سيدة قتلت زوجها للمفتى بسوهاج

وفى إطار آخر، أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق سيدة إلى المفتى لاتهامها بالاشتراك مع آخر بقتل زوجها بسلاح أبيض ليتم تأجيل الحكم على شريكها وإحالة أوراقها للمفتى.