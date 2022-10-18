ارتفاع عقود النفط الخام فوق 92 دولارا بفضل مخاوف نقص الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 92 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، وسط توقعات باحتمالية تقلص إمدادات النفط مقابل مخاوف من ركود عالمي يضعف الطلب.

تخفيضات «أوبك +» في نوفمبر

وأفادت وكالة بلومبرج، بأنّ الأسواق تستعد لتخفيضات ضخمة في إنتاج «أوبك +» اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بينما يحجز التجار والمصافي كميات كبيرة تحسبا لأزمة الإمدادات مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.

ارتفاع طلب الصين

وفي الصين، عززت التوقعات بأنّ السلطات ستحافظ على السياسة النقدية المتساهلة وتقدم المزيد من الإجراءات المؤيدة للنمو، وسط توقعات بارتفاع الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

توقعات بارتفاع السعر

تاريخيا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل في يوليو 2008، ومن المتوقع تداوله عند 95.14 للبرميل دولار أمريكي بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 106.40 دولار للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وفي حين يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإنّ إنتاج النفط القادم من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المتدفق إلى الغرب يميل إلى تسعيره بالنسبة لهذا النفط.