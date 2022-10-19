«الداخلية» تنظم دورتين لمسئولي إنفاذ قانون مكافحة العنف ضد المرأة

نظمت وزارة الداخلية، دورتين تدريبيتين لمسئولي إنفاذ القانون، وطلبة وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسفارة الإسبانية بالقاهرة، في إطار إصقال مهارات العنصر البشري في كل مجالات العمل الأمني.

وقال فرانسيس كوب عضو بالشرطة الوطنية بدولة إسبانيا، «أود أن أشكر وزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة المصرية على هذا التعاون وتنظيم هذه الدورة والفرصة التي اعطيت لي لاستعراض خبرتي وتجاربي الشخصية أمام كل هؤلاء الطلاب»

كبير مفتشي الشرطة الوطنية بدولة أسبانيا

فيما قالت إيفاكوترس كاريرا، كبير مفتشي الشرطة الوطنية بدولة أسبانيا، «الهدف من الورشة أن تكون ورشة تفاعلية بحيث يتم فيها مناقشة قضايا حدثت بالفعل أو مناقشة أحداث من المحتمل أن تحدث وطرق مواجهة تلك القضايا»

الحرس الجمهوري بدولة أسبانيا

فيما قال الرائد دنيال مرينول جوميز، الحرس الجمهوري بدولة أسبانيا، «أتمنى أن تكون ورشة العمل هذه مثمرة للجانبين المصري والأسباني، ونتعلم من بعضنا البعض، ونتشارك الخبرات والمعلومات في مثل هذه الجرائم»