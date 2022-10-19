نصائح مهمة تساعد الأطفال على المذاكرة والتفوق الدراسي.. ابعدوهم عن الهاتف

يواجه الكثير من الأمهات صعوبة في التعامل مع الأطفال أثناء فترة الدراسة، لأنهم بحاجة إلى التشجيع والدعم، وتنظيم الوقت، والتعامل بطريقة خاصة، لتحفيزهم في المذاكرة وجعلهم قادرين على الاستيعاب.

وتواصلت «الوطن» مع الخبيرة التربوية، مرفت عويس، لمساعدة أولياء الأمور على التعامل الصحيح مع الأطفال أثناء الدراسة.

التشجيع على المذاكرة أول خطوات التعامل الصحيح

وقالت مرفت عويس، الخبيرة التربوية، إن الخطوات الصحيحة للتعامل مع الطفل تبدأ بالتشجيع على المذاكرة بشكل إيجابي، وتقديم الدعم له وتوفير ما يحتاجه، ومساعدته في حل الواجبات الدراسية دون حلها له.

الطفل يحتاج دعم الوالدين والمتابعة معه

وأضافت لـ«الوطن»، أن الطفل في مرحلة رياض الأطفال تحديدا بحاجة إلى دعم الوالدين والتركيز والمتابعة معه، وعدم التطرق إلى المقارنة بين الطفل وغيره لأنه يؤثر على حالته النفسية ويضعف قدرته على التحصيل.

خطوات المذاكرة الصحيحة وتقسيم الوقت للطفل

وأشارت إلى وجود مفهوم خاطئ عن خطوات المذاكرة الصحيحة وهي أن الطفل يجب أن يذاكر ساعات طويلة دون ممارسة هواياته، إضافة إلى تخصيص الوقت بشكل متوازن بما يحقق إنجاز مهامه الدراسية وممارسة هواياته المفضلة سواء الرياضة أو الرسم أو الموسيقى، وغيرها من الهوايات.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أنه يجب حال حصول الطفل أثناء الدراسة على درجات ضعيفة عدم معاقبته بطريقة قاسية تؤثر على حالته النفسية، فيجب في هذه الحالة البحث عن الأسباب وراء انخفاض تحصيله الدراسي وحل المشكلة بشكل إيجابي وتشجيع الطفل على تحقيق النجاح.

وأكدت أنه يجب تعليم الطفل تنظيم الوقت منذ طفولته حتى يساعده على تحقيق النجاح، إلى جانب المواظبة على أداء الشعائر الدينية، وأنه يجب أن يكون هناك فترة مخصصة للخروج ترفيهيا من المنزل أثناء دراسته، أو زيارة المتاحف والأماكن الأثرية.

الحذر من استخدام الهواتف الذكية

وتابعت: «يجب تخصيص وقت للقراءة، والحذر في تعامل الطفل مع الهواتف الذكية بمعرفة ما يفعله وتوجيه النصائح له لاستخدامه بشكل صحيح، والتعرف على أصدقائه، وحال وجود مادة لا يفضلها يجب المتابعة معه والتواصل مع المدرسة لحل هذه المشكلة ومتابعة فيديوهات تختص بهذه المادة ومع مدرس المادة وتحفيزه حال حصوله على درجة مرتفعة بها، وأنه يجب التواصل بشكل دائم مع إدارة المدرسة التابع لها لحل أي مشكلة تواجه الطفل».

«الفهم والحفظ» والطريقة الصحيحة للموازنة بينهم

وأوضحت أنه يجب تعليم الطفل منذ صغره الفهم وليس مجرد حفظ المواد حتي يتم الموازنة بينهم مع التطبيق العملي على ذلك بحل نماذج مختلفة من الأسئلة والامتحانات.

وأكدت أن الطريقة الصحيحة لتحقيق النجاح تبدأ من الأسرة بتوفير كافة احتياجات الأبناء، والتعامل الصحيح أثناء تربية الطفل بتوفير البيئة والمناخ المناسب، وإبعاده عن المشاكل الأسرية لأنها تؤثر على حالته النفسية، والتقرب إلى الطفل ومعرفة ما يحب والمشاكل التي تواجهه والاستماع إليه في جميع الأوقات ليشعر بالاهتمام، وعدم التقليل من مشاكله وحلها بشكل دائم معه.

وأشارت إلى أنه يجب عدم استخدام أسلوب العقاب والترهيب مع الطفل لأنه يؤدي إلى نتائج عكسية، ومتابعة حضوره أثناء فترة الدراسة، ومشاركة اهتماماته، واحترام رأيه، وتعليمه كيفية تحمل المسؤولية منذ صغره، والتحدث معه في التاريخ والاقتصاد والحياة بما يوسع من وعيه وثقافته، ويحقق له النجاح.