تفاصيل الوظائف التكميلية بمسابقة تعيين معلمي رياض الأطفال: التقديم غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للوظائف التكميلية بمسابقة تعيين معلمي رياض الأطفال، غدا الأربعاء، لتعيين 14 ألفًا و813 معلمًا مساعدًا (معلم فصل) في 14 محافظة، وفقاً للشروط المحددة والمعلنة لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

التقديم لمسابقة معلم مساعد رياض الأطفال علي بوابة الوظائف الحكومية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التقديم لمسابقة معلم مساعد رياض الأطفال على بوابة الوظائف الحكومية وحتى يوم الخميس 10 نوفمبر، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ إعلان عن مراحل المسابقة والامتحانات والتدريبات الخاصة بالمتقدمين وأماكن التدريب علي موقع الوظائف الحكومية.

وأكّدت وزارة التعليم الالتزام بالموقع الجغرافي للمتقدمين، مشيرًا إلى أنَّ التقديم متاح في المحافظات التالية «محافظة القاهرة، ومحافظة قنا، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الأقصر، ومحافظة الجيزة، ومحافظة سوهاج، ومحافظة أسوان، ومحافظة القليوبية، ومحافظة مطروح، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة أسيوط، ومحافظة السويس، ومحافظة البحر الأحمر، ومحافظة وبورسعيد».

شروط التقديم للمسابقة التكميلية للتعاقد مع معلم مساعد

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم للمسابقة التكميلية للتعاقد مع معلم مساعد رياض الأطفال وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

- لم يصدر له أي قرار تأديبي نهائياً أو فصله من الخدمة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم لوظيفة معلم مساعد عن (جيد).

- اجتياز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- الالتزام بالموقع الجغرافي للمتقدم ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم بمحافظة أخرى.