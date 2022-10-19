كل ما تريد معرفته عن أحمد أبو زيد بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية

يخوض المذيع أحمد أبو زيد، تجربة تليفزيونية جديدة، إذ يستعد للظهور على قناة «القاهرة الإخبارية»، المُقرر انطلاقها على تردد 11747V، مطلع نوفمبر المُقبل.

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، باللغتين العربية والإنجليزية من خلال قناة صوتية تبث HD وSD، وجرت الاستعانة بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة، بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هو أحمد أبو زيد؟

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن أحمد أبو زيد، بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية:

- مواليد المنوفية عام 1988

- حاصل على ليسانس حقوق

- التحق بالعمل في قناة «أون لايف» عام 2014

- انضم إلى قناة «إكسترا نيوز» عام 2018

- شارك في تغطيات إخبارية محلية وعالمية

- أوفد لعدد من الأحداث والقمم والفعاليات داخل وخارج مصر

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V.

مراسلون من غالبية دول العالم بالقاهرة الإخبارية

وتضم قناة القاهرة الإخبارية عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج، فضلا عن وجود مراسلين من غالبية دول العالم يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.