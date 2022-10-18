5 أسباب تجعلك تنتظر عرض مسلسل «الضاحك الباكي» لـ عمرو عبد الجليل

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل «الضاحك الباكي»، وذلك عقب طرح البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه على شاشة قناة «cbc» قريبا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسبابا تدافعك لتشاهد العمل

عودة المخرج الكبير محمد فاضل

يشهد مسلسل «الضاحك الباكي»، عودة المخرج الكبير محمد فاضل، للأعمال الفنية، بعد غياب دام لأكثر من 12 عاما، حيث كان آخر عمل له عام 2010 مسلسل «السائرون نياما»، التي كانت تدور أحداثه حول كيف قاوم المصريون ظلم وبطش المماليك، في نفس الوقت الذي كانت تتعرض فيه البلاد لمؤامرات خارجية.

انتقاء عمرو عبد الجليل لأدواره

دائما معروف عن الفنان عمرو عبد الجليل، أنه ينتقي أدواره، ويسعى لتقديم شخصيات مختلفة، تؤثر في أحداث العمل، وينتظر الجمهور عرض أعماله له، ليشاهدها، وذلك لأنه يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بأكمله، وسنراه في هذا العمل مختلفا تماما.

العمل ينتمي لمسلسلات السير الذاتية

ينتمي العمل لمسلسلات السير الذاتية، لواحد من أبرز الفنانين المصريين وهو نجيب الريحاني، الذي عُرف بشخصية «كشكش بيه»، حيث ولد في حي باب الشعرية لأب من أصل موصلي عراقي كلداني مسيحي يعمل بتجارة الخيل فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج سيدة مصرية قبطية أنجب منها «نجيب».

المسلسل يضم فنانين على أعلى مستوى

المسلسل يضم باقة متنوعة من الفنانين لعل أبرزهم عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، أحمد السلكاوي، عبد الله عبد الغني.

أخذ وقتا كبيرا في التحضيرات

المسلسل أخذ وقتا كبيرا في التحضيرات والتصوير، حيث كتب المخرج شادي أبو شادي، أحد المنتجين للفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من الفيلم، معلقا عليها:«الحمد لله . بعد سنه من الكفاح و التعب و الصبر حبيت أشكر نفسي على كل اللي عملته فيها».