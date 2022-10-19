5 مؤتمرات لحزب حماة الوطن في المحافظات لمناقشة «الحوار الوطني»

ينظم حزب حماة الوطن، سلسلة من المؤتمرات الجماهرية بمختلف محافظات مصر، لمناقشة مطالب الجماهير من الحوار الوطني الجاري تنفيذه، والاستماع لمقترحاتهم تجاه كل المحاور القائم عليها الحوار، وانتقاء ما هو أنسب منها وطرحه خلال جلسات المناقشة.

يأتي ذلك، في إطار حرص الحزب على الاستماع لكل آراء المواطنين بكل ضواحي الجمهورية، ورصد مشكلاتهم الحياتية، والعمل على إزالتها، بتقديم مقترحات وحلول جذرية للجهات المعنية.

مؤتمرات حزب حماة الوطن بمحافظات الجمهورية

شملت خطة الحزب الجماهيرية المحافظات الآتية: محافظة القليوبية، إذ تعقد أمانة الحزب بالمحافظة يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر، مؤتمرها الجماهيري بقاعة مدرسة الشبان المسلمين الكبرى ببنها، في تمام الساعة الخامسة مساءا، وفي ذات اليوم، تنظم أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، مؤتمرها الجماهيري داخل مقر الأمانة بشارع الزهراء المتفرع من شارع التحرير، أمام مستشفى المعلمين.

كما تقعد أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، السبت المقبل، مؤتمرا بنادي أطباء أسيوط، المقام على كورنيش الإبراهيمية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وفي اليوم ذاته، تنظم أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، مؤتمرها الجماهيري بفندق جامعة المنوفية، الواقع بشارع استاد الجامعة بمركز شبين الكوم، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتنظم أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، الأحد، مؤتمرها الجماهيري في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة الزهراء بجوار هيلتون جرين بلازا بمنطقة سموحة، وفي اليوم ذاته، تقعد أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، ندوتها الجماهيرية بقصر الثقافة بمنطقة العريش في تمام الساعة السابعة مساء.

الحزب: سنطرح رؤية المواطنين على طاولة الحوار الوطني

قال الحزب في بيان، إن هذه المؤتمرات تأتي حرصا منه على الاستماع لكل آراء الجماهير بالمحافظات المختلفة، وطرحها على طاولة الحوار الوطني، الذي جاء لجمع شمل جموع الشعب المصري نحو الجمهورية الجديدة.