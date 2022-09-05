«الصحة» تحذر من تناول أطعمة تضر الأطفال: ابتعدوا عن «المقرمشات»

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة لعلاج السمنة عند الأطفال، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى منشور توعوي لها، لابد من تغير السلوك الغذائي للطفل، لسلوك غذائي صحي، لافتة إلى ضرورة تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل.

وتابعت الوزارة، لابد من تقليل تناول المقرمشات، وتقليل تناول العصائر المعلبة، وتقليل تناول الحلوي، وتناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة بديلا صحيا عن الحلويات، وتجنب تناول الأطعمة أمام التليفزيون، إضافة إلى الاهتمام بممارسة الرياضة.

نظام غذائي صحي للأطفال

أكدت وزارة الصحة، أن السمنة تشكل خطورة كبيرة على الأطفال، ولابد من تعليم الأطفال منذ الصغر على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي لهم، لخلق جيل صحي خال من الأمراض.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان، من تعرض الأطفال لدخان التبغ، مشيرة الى المخاطر الصحية التى تتنتج عن تعرض الأطفال لدخان التبغ والتى تضمنت الإصابة بسرطان الأطفال، والإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب القصبة الهوائية وانخفاض النمو البدنى لدي الأطفال.

مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، مشيرة إلى الإصابة بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وطالبت الصحة والسكان، المواطنين، بضروروة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، واستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، داعية المواطنين، لمتابعة منصات وزارة الصحة والسكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كل المستجدات.