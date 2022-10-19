«صحة السويس»: تحرير 26 مخالفة وغلق منشأتين في حملتين متتاليتين

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تنظيم حملتين متتاليتين، أسفرتا عن إعدام 265 كيلوجراما من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق منشأتين، وتحرير 26 مخالفة.

تحرير 26 محضرا

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس إن حملات الرقابة على الأغذية، متواصلة، موضحًا أنه جرى تحرير 26 محضرًا وإغلاق منشأتين لتسببهما في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب عينات للتحليل في معامل الوزارة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه جرى تنفيذ 4 حملات خلال الأسبوع الجاري، شملت المنشآت التي تقدم للمواطن الأغذية من محلات ومطاعم ومخازن، وتم استهداف 19 منشأة تقدم الغذاء للمواطنين،وأسفرت عن سحب 10 عينات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة والسكان.

الحملات استهدفت أحياء وأماكن مختلفة

وأشار إلى جميع المنشآت المستهدفة خلال هذه الحملة بنطاق أحياء الأربعين وفيصل وعتاقة والسويس، وقد تم تنفيذها تحت إشراف الدكتوره ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية ووالدكتوره هبة الله فاروق مسئول مراقبة الأغذية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية.