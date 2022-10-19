قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الدقهلية 8 ساعات غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع مياه الشرب غدا الخميس 20 أكتوبر 2022 عن مدينة شربين وبعض القرى التابعة للمركز لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر إلى الساعة 8 مساء لإجراء أعمال الصيانة اللازمة على خط مياه الشرب قبل مزلقان السكة الحديد بقطر 600 مللي.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أنه بناء على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، يتم قطع المياه لإجراء أعمال الصيانة على الخط المذكور في بعض المناطق.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكر التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: مدينة شربين، وعدد من القري التابعة لرئاسة المركز وتشمل قرى الوحدات المحلية في كل من: «دنجواي، وكفر الترعة القديم، ورأس الخليج».

وأكدت المحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة شربين، التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب بسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجات القرى من مياه الشرب

وأهابت المحافظة بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.