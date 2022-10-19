مواعيد قطع وضخ المياه في الدقهلية ومطروح.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية ومطروح مواعيد انقطاع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها جراء أعمال الصيانة التي تجريها كل شركة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية، أعلنت الشركة في بيان لها عبر «فيسبوك»، إجراء أعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مللي بلاستيك قبل مزلقان السكة الحديد بدنجواي على الطريق العمومي الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن مركز ومدينة شربين والقرى التابعة للوحدة المحلية بدنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج غداً الخميس 20 من شهر أكتوبر 2022 في الفترة من الساعة 12.00 ظهراً حتى الساعة 8.00 مساءاً لمدة 9 ساعات.

تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

مواعيد ضخ المياه في 6 مناطق

أعلنت الشركة في مطروح، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 11 حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن الإعلام» من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 مساءً.

- منطقة «الرابعة» من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.