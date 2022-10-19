نائب بـ«الشيوخ»: جماعات الشر طالت المشروعات القومية المصرية

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه رأي في مصنع الرمال السوداء الذي جرى افتتاحه اليوم، في محافظة كفر الشيخ، نموذج مصغر للعاصمة الإدارية.

جماعات الشر طالت المشروعات القومية المصرية

وأضاف «القط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ بداية إنشاء المشروعات القومية والبنية التحتية وقد طال الدولة المصرية هجوما كبيرا من قبل جماعات الشر خارج مصر، وذلك بحجة أن مثل تلك المشروعات ليس لها عائد اقتصادي قريب.

القط: القطاع الخاص لم يكن ليشارك في مصنع الرمال قبل بناءه

واستطرد: «عايز أقول للناس بمشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ ده البنية التحتية والمشروعات القومية، يعني لو كنت جيت كدولة من 5 سنين وقولت عايز أعمل المشروع القومي ده مكنش هيشارك فيه مخلوق من القطاع الخاص أو المستثمرين لأنهم مش شايفين حاجة».

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بدراسة المنطقة وخطط للمشروع وبعدما تأكدت من وجود ثروة طبيعية في هذا المكان قررت بناء المصنع وتمهيد البنية التحتية والكهرباء والطاقة والأمن «موقفناش على كدة، لكن عملنا مصنع الناس بيه تشوف أن فيه منتج بيطلع وبيتباع».

وتابع: «الرئيس السيسي بمنتهى الثقة وخلال افتتاحه للمصنع طالب المستثمرين بالحضور إلى مصر، وطلب من القطاع الخاص المشاركة في المشروع».