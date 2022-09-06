في ذكرى ميلادها.. رأي رجاء الجداوي في تحويل حياتها لعمل فني: «الروح مفقودة»

فنانة من الطراز الثقيل، لها باع كبير في عالم السينما والدراما والأزياء، يعشقها الجمهور من جميع الفئات العمرية، الفنانة رجاء الجداوي التي تحل اليوم ذكرى ميلادها الـ 88، وعلى الرغم من أنها فنانة مخضرمة إلا أنها كان لها رأي مخالف في تحويل حياتها الشخصية لعمل فني.

رجاء الجداوي تتحدث عن مسلسلات السير الذاتية

قالت الفنانة رجاء الجداوي في حوار سابق لها خلال «الوطن»، «أسوأ شيء في الدنيا أن نقدم قصة حياة فنان في عمل فني، لأنه مهما حاولنا عمل نفس الشكل والصوت والتفاصيل تظل الروح مفقودة».

وعن رأيها في أعمال السير الذاتية التي قُدمت على مدار السنوات الماضية قالت، «الوحيدة التي قدمت سيرة ذاتية قوية هي الفنانة صابرين عندما جسدت شخصية أم كلثوم».

وفاة رجاء الجداوي

ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في يوليو 2020 بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

آخر أعمال رجاء الجداوي

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي هو مسلسل «لعبة النسيان»، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير، وأثناء عرض المسلسل على الشاشات في رمضان بدأ آثار التعب تظهر عليها بوضوح.

قضت الفنانة رجاء الجداوي في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها حتى التقطت أنفاسها الأخيرة، وشارك في بطولة المسلسل، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، انجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.