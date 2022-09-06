في ذكرى ميلادها.. آخر ما قالته رجاء الجداوي قبل رحيلها

تمر اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوى، حيث إنها كانت قد ولدت فى نفس اليوم عام 1934 ولكنها رحلت عن عالمنا قبل عامين مضيا، تاركة خلفها تاريخا فنيا ثريا جعل اسمها محفورا في ذاكرة الفن العربي.

وكانت قد عاشت الفنانة رجاء الجداوى قبل وفاتها وعكة صحية شديدة سببتها لها إصابتها بفيروس كورونا التي حاولت محاربته جاهدة قبل أن يتسبب في رحيلها عن عالمنا.

آخر كلمات رددتها رجاء الجداوي

ولكن ظلت هناك كلمات واحدة ترددها الفنانة رجاء الجداوى قبل رحيلها عن عالمنا والتي كشفت عنها ابنتها أميرة مختار فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث قالت إن والدتها في عز أزمتها كانت راضية تماما وظلت الكلمات التي ترددها هي «الحمد لله راضية».

كما كشفت أميرة مختار أن «والدتها الفنانة رجاء الجداوي ظلت لآخر لحظة توصي الجميع بي كانت دائما تقول لهم أميرة»، مؤكدة أنها ظلت لآخر لحظة مهمومة بها وتريد الاطمئنان عليها، وأكدت أميرة أنها تفتقد والدتها كثيرا لأنها كانت دائما بجوارها.