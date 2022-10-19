خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق بالقطاع الريفى بالسويس

أعلن حى الجناين بمحافظة السويس عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق الواقعة بنطاق الحى، غداً الخميس الموافق 20 أكتوبر 2022 بسبب القيام بأعمال الصيانة.

فصل التيار بسبب صيانة المحولات

وأوضح البيان الصادر عن حى الجناين، أنه سوف يتم عمل صيانة ، بالمحولات بمنطقة إبراهيم هلال غداً الخميس الموافق 20 من أكتوبر الجاري، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، مما يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق المرتبطة بتلك المحولات.

وتابع الحى أن المناطق التي تشهد فصل التيار الكهربائي عنها هى «إبراهيم هلال، ومنشية علي حسن، وسكة البنا وأبوعثمان ،وأبوعارف، ويشمل فصل الكهرباء المناطق المحيطة والمتصلة بمحول إبراهيم هلال.

إصلاح لوحة عطل مغذى الجناين

يذكر أن حى الجناين بمحافظة السويس، شهد إصلاح العطل بمغذى في لوحة الجناين ثم إجراء أعمال الصيانة الدورية، وتم فصل الكهرباء للصيانة الدورية لمغذى العمدة من لوحة توزيع الجناين، وشملت محولات، «النوافعة، عرب مهران، أبو عرابي المصرف ، بركات، عرب أبو حسين» أما المناطق المتأثرة بالفصل هي، «كوبري أبو عرابي، العمدة، عزبة مهران، مصرف أبو عرابي، أبو عرابي، عزبة بركات، أبو حسين، عزبة عرب أبو حسين، قسم الجناين، فرن العمدة، الوحدة الصحية».

جرى التنسيق المسبق مع كل من، قسم الجناين، الوحدة الصحية بالعمدة، فرن العمدة، فرن أبو حسين، والتأكد من استعدادت كلا منهم بالمولدات البديلة طوال زمن الفصل.