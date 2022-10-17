«تعليم الجيزة»: فصل التيار الكهربائي عن جميع المراوح بمدارس المحافظة

أصدرت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، قرارا بفصل التيار الكهربائي عن جميع المراوح الموجودة بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية، مشيرة إلى أنه من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين

وقالت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية بفصل التيار الكهربائي عن المراوح، وأي مخالفة لهذه التعليمات يجري تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

العام الدراسي يسير بشكل منتظم

ومن جهته، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في جميع مدارس المحافظة في أسبوعها الثالث، مشيرا إلى أن الكتب المدرسية يجري تسليمها للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية؛ تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وقال سلومة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع المدارس الموجودة في محافظة الجيزة، تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، خلال سير العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أن الدراسة تسير بشكل منضبط.