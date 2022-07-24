سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد في الأسواق المحلية

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر محرك «جوجل» العالمي حول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد، إذ ينشغل الكثير بمتابعة أسعاره في الأسواق وتحديدًا أصحاب ومربي مزارع الدواجن لحساب تكلفة البدء في دورة جديدة تشمل الكتاكيت والأعلاف وغيرها من مستلزمات التربية.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الكتكوت الأبيض اليوم على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وصلت قيمة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الحالي داخل الأسواق المحلية نحو 4.5 جنيه إلى 6.25 جنيه، وهو سعره عن عمر يوم واحد فقط.

سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد

أما عن سعر الكتكوت البلدي عمر يوم فسجلت قيمته نحو 3.25 جنيه، بينما استقر سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه، وجاء سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، وسجل سعر كتكوت فيومي فرز أول بسعر 5.5 جنيه.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

وفي سياق متصل، كشفت شعبة الدواجن عن أسعار الدواجن بجميع مشتقاتها اليوم الأحد، حيث استقرت سعر طبق الكيلو من البانيه اليوم بين 100 و120 جنيها، بينما تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الأحد ليتراوح بين 74 و84 جنيهًا لوزن 1 كيلو جرام.

وسجل طبق الأجنحة بسعر يتراوح بين 35 إلي 40 جنيهًا، ووصل سعر طبق الأوراك اليوم وزن كيلو جرام بين 55 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الدبابيس اليوم الأحد بين 45 و50 جنيهًا، وجاء سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي لنحو 55 جنيهًا للكيلو الواحد.