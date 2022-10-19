صفاء أبو السعود: «الطب» من أعظم المهن في العالم وأحترمه جدا

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن مسلسل «هي والمستحيل» من أكثر المسلسلات حبا لقلبها، نظرا لأن شخصيتها في هذا المسلسل كانت تحمل إيمانًا بتحمل المسؤولية والصعاب، مما دفعها لحب العمل التي تقدمه في هذا الدور.

أبو السعود تحترم وتقدر مهنة الطب

وأضافت «أبو السعود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكذبوا»، الذي يذاع على قناة cbc وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبه الأباصيري وإيمان عز الدين، أنها تحترم وتقدر مهنة الطب، نظرا لأنها من أشرف وأعظم المهن في العالم، لافته إلى أن الطبيب شخصية عظيمة يجب أن يحترم ويقدر.

رسالة للأطباء الراغبين بالسفر إلى الخارج

وطالبت الفنانة صفاء أبو السعود، الأطباء الراغبين بالسفر إلى الخارج نظرا لمقابل مادي أكبر مما يتقاضونه في مصر التفكير قبل الإقبال على تلك الخطوة خاصة أننا في مصر نحتاج إلى مثل هؤلاء الأطباء، لافته إلى أنهم لا بد أن يعلمون أن هناك صبرًا وتحملا على المقابل المادي التي يتقاضونه في بداية حياتهم.