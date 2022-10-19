صفاء أبو السعود: مبادرات «المتحدة» تجاه الأطفال عظيمة وتقدم محتوى هادفا

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعظم المبادرات التي نشاهدها في الوقت الحالي؛ نظرا لما تحتويه من أفكار تساعد الشباب في بداية حياتهم.

مبادرات الشركة المتحدة تستحق التحية

وأضافت «أبو السعود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، على قناة cbc، مع الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، أن مبادرات الشركة المتحدة تجاه الأطفال تستحق التحية والتقدير نظرا لدور المحتوى الذي تقدمه في خدمة الطفل.

المبادرات رائعة ومميزة

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن المبادرات رائعة ومميزة ولا بد من استجابة جميع الفنانين لها؛ لأنها تقدم عمل عظيم ويستحق التقدير.