حبس المتهم بالاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق.. ضبط بـ12 كيلو حشيش

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالأقصر، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

مزرعة تاجر مخدرات بالأقصر

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتهم اعترف بحيازته لكمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبلغت قيمة المضبوطات نحو مليون جنيه، بعد القبض عليه داخل مزرعة خاصة به بالقرب من منطقة جبلية في الأقصر.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وقال المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.